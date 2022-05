The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.05.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.05.2022



ISIN Name

AU000000PNL1 PARINGA RESOURCES LTD

US29667L1061 ESPORTS TECHNOLOGI.DL-001

US3135867527 FED.NATL MTGE.PFD S DL 25

US3168271043 51JOB INC, ADR

US539830BE89 LOCKHEED MARTIN 2025

XS1405774990 ASML HOLDING N.V. 16/22

