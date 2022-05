Der Energy-Drink-Hersteller Monster Beverage hat am Freitag seine Zahlen zum ersten Quartal veröffentlicht. Während der Umsatz die Markterwartungen übertraf, blieb Monster beim Gewinn je Aktie sowie den Margen hinter den Analystenschätzungen zurück. Nachdem die Monster-Aktie mit einem Abschlag in den Handel gestartet war, drehten die Papiere jedoch deutlich ins Plus. Im Vorfeld der Quartalszahlen hat sich der Wells-Fargo-Analyst Chris Carey drei Ergebnisse erhofft: Eine Bruttomarge von mindestens ...

