In den vergangenen Stunden sind die Kurse von Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen eingebrochen. Nachdem der BTC-Kurs am Mittwochabend noch fast auf 40.000 US-Dollar kletterte, ging es Freitagnachmittag auf 35.500 Dollar nach unten. Um die weiter stark steigende Inflation einzubremsen, hat die US-Notenbank (Fed) am Mittwoch den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 0,75 bis ein Prozent angehoben. Der Schritt war von den Märkten erwartet worden, entsprechend schnellten die Kurse der großen Indizes sowie der Kryptowährungen zunächst nach oben. Der Dow Jones etwa legte am Mittwochnachmittag um fast 1.000 Punkte auf gut 34.000 ...

