Finanzinstitute in Argentinien dürfen ihren Kunden ab sofort keine unregulierten Krypto-Dienstleistungen mehr anbieten. Grund hierfür ist eine Bedingung für eine Finanzierung durch den Internationalen Währungsfonds. Immer mehr Finanzinstitute in Südamerika setzen auf Kryptowährungen - so auch in Argentinien. Dabei ist der Kryptomarkt in Argentinien noch nicht vollständig reguliert. Dennoch stellte es bisher kein Problem dar, wenn argentinische Unternehmen ihren Kunden Krypto-Dienstleistungen offerierten. Nun schiebt die argentinische Zentralbank diesem Vorgehen einen Riegel vor.

