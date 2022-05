ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Under Armour nach Zahlen von 25 auf 13 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er sei enttäuscht vom Quartal vor dem Hintergrund dessen, dass im Februar das Umsatzziel erhöht worden sei, schrieb Analyst Michael Binetti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Sportartikelkonzern sei nicht dazu in der Lage gewesen, seine Kosten weit genug zu senken. Der Ausblick erwecke den Eindruck, dass eine Gewinnerholung weitgehend in das Jahr 2024 vertagt werde./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2022 / 19:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US9043111072

UNDER ARMOUR-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de