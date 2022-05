17 % Nettoumsatzwachstum glichen den Inflationsdruck aus und trugen zu einer starken Performance gegenüber dem Vorjahr bei

WESTCHESTER, Illinois, May 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (http://www.ingredionincorporated.com/news-events.html) (NYSE: INGR), ein weltweit führender Anbieter von Inhaltsstoff-Lösungen für die Nahrungsmittel- und Getränkeherstellungsindustrie, hat heute seine Ergebnisse für das erste Quartal 2022 bekanntgegeben. Die Ergebnisse, die in Übereinstimmung mit den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen ("GAAP") für die Jahre 2021 und 2022 ausgewiesen werden, beinhalten Posten, die von den vom Unternehmen vorgelegten, nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen ausgeschlossen sind.

"Ingredion bewältigte die inflationsbedingten Schwierigkeiten und startet stark ins Jahr 2022", so Jim Zallie (https://www.ingredion.com/na/en-us/company/meet-ingredion/executive-leadership-team/zallie.html), Präsident und Chief Executive Officer von Ingredion. "Wir erzielten ein Nettoumsatzwachstum von 17 %, bedingt durch eine höhere Nachfrage als erwartet und einen starken Preismix. In einem von hoher Inflation geprägten Umfeld gelang uns ein bedeutsamer, günstiger Preismix, der die gestiegenen Vorlaufkosten mehr als ausglich und zu einem Wachstum des operativen Ergebnisses um 6 % beitrug. Zudem verzeichneten wir während des Quartals Fortschritte bei der Verbesserung der Widerstandsfähigkeit unserer Lieferkette, trotz anhaltender weltweiter Logistikengpässe, was es uns ermöglichte, die sich verändernden Anforderungen unserer Kunden besser zu erfüllen."

"Wir trieben unsere Driving Growth Roadmap weiter voran und steigerten unseren Nettoumsatz bei Spezialinhaltsstoffen über das Quartal um 20 %, allem voran durch eine starke Nachfrage nach texturierenden Inhaltsstoffen. Außerdem stieg der Nettoumsatz bei pflanzenbasierten Proteinen während des Quartals um mehr als 250 %, da sich unsere Qualität und unser Ertrag verbesserten und wir die Produktion in unseren beiden Produktionsstätten schneller hochfahren konnten. PureCircle erzielte ebenfalls einen weiteren Nettoumsatzanstieg im hohen zweistelligen Bereich während des Quartals, was die starke Nachfrage nach naturbasierten Süßungsmitteln mit hoher Intensität widerspiegelt", so Zallie (https://www.ingredion.com/na/en-us/company/meet-ingredion/executive-leadership-team/zallie.html).

"Mit dem Beginn des Jahres 2022 ergaben sich neue Herausforderungen, und unser Team zeigte weiterhin außerordentliche Agilität bei seiner Reaktion auf Ereignisse wie die Verwerfungen durch den Ukraine-Konflikt und dessen Auswirkungen auf das weltweite Maisangebot sowie, in jüngster Zeit, das Wiederaufflammen der Pandemie in China. Ich bin unglaublich stolz auf unsere Mitarbeiter, die sich mit der Denkweise eines Eigentümers jeden Tag anpassen und dafür einsetzen, dauerhaften Wert für unsere Interessenvertreter zu schaffen." Wir freuen uns auf ein Jahr bedeutenden Wachstums, da wir Technologie und das Beste aus der Natur nutzen, um ein wachsendes Angebot innovativer Inhaltsstoff-Lösungen für unsere Kunden und Verbraucher gleichermaßen zu liefern."

*Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie ("bereinigtes EPS"), das bereinigte operative Ergebnis, der bereinigte effektive Ertragsteuersatz und die bereinigte Anzahl der verwässert und durchschnittlich gewichteten, umlaufenden Stammaktien sind nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen. Siehe Abschnitt II der ergänzenden Finanzinformationen mit dem Titel "Nicht auf GAAP basierende Informationen" nach dem in dieser Pressemitteilung enthaltenen verkürzten Konzernabschluss für eine Überleitung dieser nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf die am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen.

Verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS)

Geschätzte Faktoren, die die Veränderung beeinflussen

**Summen können aufgrund von Rundungen nicht übereinstimmen



*** Die Wertminderung im ersten Quartal 2021 spiegelt die anfängliche Nettovermögenswertabschreibung in Höhe von 360 Mio. US-Dollar für das Jahr 2021 im Zusammenhang mit der Einbringung der argentinischen Aktivitäten des Unternehmens in das Joint Venture mit Arcor wider. Die für das Jahr 2021 verbuchte endgültige Wertminderungsabschreibung belief sich auf 340 Mio. US-Dollar.

Finanzielle Highlights

Geschäftsverlauf

Summe Ingredion

Ausgewiesenes Betriebsergebnis

Bereinigtes Betriebsergebnis

Nettoumsatz

Betriebsergebnis

Nordamerika



Nettoumsatz

Betriebsergebnis für das Segment

Südamerika



Nettoumsatz

Betriebsergebnis für das Segment

Asien-Pazifik



Nettoumsatz

Betriebsergebnis für das Segment

Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA)



Nettoumsatz

Betriebsergebnis für das Segment

Dividende und Aktienrückkäufe



Im März 2022 gab das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende (https://ir.ingredionincorporated.com/news-releases/news-release-details/ingredion-incorporated-declares-quarterly-dividend-065-share-1) von 0,65 US-Dollar je Aktie in einer Gesamthöhe von 43 Millionen US-Dollar bekannt. Im Laufe des Quartals hat das Unternehmen im Umlauf befindliche Stammaktien in Höhe von 39 Millionen US-Dollar zurückgekauft. Ingredion erwägt eine Rückzahlung von Wert an die Aktionäre mittels Bardividenden und Aktienrückkäufe im Rahmen der Kapitalallokationsstrategie des Unternehmens zur Unterstützung der Gesamtaktionärsrendite.

Prognose für das zweite Quartal 2022 und das Gesamtjahr



Im zweiten Quartal 2022 rechnet das Unternehmen mit einem Anstieg des Nettoumsatzes im niedrigen zweistelligen Bereich und einem verhältnismäßig unveränderten Wachstum des operativen Ergebnisses, jeweils verglichen mit dem zweiten Quartal 2021.

Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr 2022 ein ausgewiesenes EPS im Bereich von 6,80 US-Dollar bis 7,40 US-Dollar und behält seine Erwartung eines bereinigten EPS im Bereich von 6,85 US-Dollar bis 7,45 US-Dollar bei, verglichen mit einem bereinigten EPS von 6,67 US-Dollar im Jahr 2021. Diese Erwartung beinhaltet nicht übernahmebedingte Integrations- und Restrukturierungskosten sowie eventuelle Wertminderungsaufwendungen.

Im Vergleich zum Vorjahr geht der Ausblick für das Gesamtjahr 2022 von folgenden Annahmen aus: Für Nordamerika wird eine Steigerung des operativen Ergebnisses im niedrigen bis mittleren zweistelligen Bereich erwartet, bedingt durch einen günstigen Preismix, der höhere Mais- und Vorlaufkosten mehr als ausgleicht; für Südamerika wird einen Steigerung des operativen Ergebnisses im niedrigen einstelligen Bereich erwartet, bedingt durch günstige Preisgestaltung; für den Asien-Pazifikraum wird ein unverändertes operatives Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erwartet, bedingt durch höhere Maiskosten in Korea in Verbindung mit dem Ukraine-Konflikt, die das Wachstum von PureCircle aufzehren; für EMEA wird eine Steigerung des operativen Ergebnisses im niedrigen einstelligen Bereich erwartet, bedingt durch einen günstigen Preismix. Die Unternehmenskosten werden voraussichtlich unverändert bleiben.

Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr ein bereinigtes Betriebsergebnis im niedrigen zweistelligen Bereich.

Das Unternehmen erwartet für das gesamte Jahr 2022 einen effektiven Steuersatz, der voraussichtlich in einer Größenordnung von 27,0 bis 30,5 Prozent liegen wird und einen bereinigten effektiven Steuersatz von 28,0 bis 29,5 Prozent. Der Anstieg des ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersatzes für das Gesamtjahr resultiert hauptsächlich aus günstigen Wechselkursauswirkungen, die teilweise durch neue US-Steuervorschriften aufgezehrt wurden, die die Fähigkeit des Unternehmens zur Beanspruchung bestimmter Gutschriften für ausländische Steuern bei den US-Steuern beschränkten.

Die Barmittel aus der Geschäftstätigkeit für das Gesamtjahr 2022 werden sich voraussichtlich im Bereich von 580 Mio. US-Dollar bis 660 Mio. US-Dollar bewegen. Die Investitionsausgaben für das Gesamtjahr werden voraussichtlich zwischen 300 und 335 Mio. US-Dollar liegen.

Über das Unternehmen

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) mit Hauptsitz in den Vororten von Chicago (USA) ist ein führender globaler Anbieter von Inhaltsstoff-Lösungen und bedient Kunden in mehr als 120 Ländern. Mit einem Jahresumsatz von nahezu 7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 verwandelt das Unternehmen Getreide, Obst, Gemüse und andere pflanzliche Rohstoffe in hochwertige Inhaltsstoffe und Lösungen für die Lebensmittel-, Getränke-, Tiernahrungs- und Brauindustrie sowie andere Branchen. Mit Innovationszentren von Ingredion Idea Labs auf der ganzen Welt und etwa 12.000 Mitarbeitern hat sich das Unternehmen der Aufgabe verschrieben, gemeinsam mit seinen Kunden das Potenzial von Mensch, Natur und Technik zu vereinen, um das Leben aller Menschen zu verbessern. Weitere Informationen und aktuelle Unternehmensnachrichten finden Sie unter ingredion.com (https://ir.ingredionincorporated.com/).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in geänderter Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in geänderter Fassung. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Safe Harbor-Bestimmungen für solche Aussagen abgedeckt werden.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen hinsichtlich der Erwartungen des Unternehmens bezüglich des Nettoumsatzes und des operativen Ergebnisses im zweiten Quartal 2022, seine Erwartungen bezüglich des ausgewiesenen und des bereinigten operativen Ergebnisses für das Gesamtjahr 2022, des Betriebsergebnisses für das jeweilige Segment, des ausgewiesenen und bereinigten EPS, der ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersätze, des Cashflows aus der Geschäftstätigkeit und der Investitionsausgaben sowie alle anderen Aussagen hinsichtlich der Aussichten des Unternehmens, seiner zukünftigen Geschäftstätigkeit oder zukünftigen Finanzlage, seines Nettoumsatzes, seines operativen Ergebnisses, seiner Volumina, seiner Unternehmenskosten, Steuersätze, Investitionsausgaben, Cashflows, Aufwendungen oder sonstigen finanziellen Posten, einschließlich der Pläne oder Strategien und Ziele der Geschäftsleitung für die vorgenannten Punkte, und alle Annahmen, Erwartungen oder Meinungen, die einem der vorgenannten Punkte zugrunde liegen.

Diese Aussagen können manchmal durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie "kann", "wird", "sollte", "erwarten", "annehmen", "glaubt", "plant", "projiziert", "schätzt", "erwartet", "beabsichtigt", "fortsetzen", "pro forma", "prognostiziert", "Ausblick", "antreibt", "Chancen", "Potenzial", "vorläufig" oder andere ähnliche Begriffe oder deren Verneinung identifiziert werden. Bei allen Aussagen in dieser Pressemitteilung mit Ausnahme von Aussagen zu historischen Fakten handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese Aussagen basieren auf aktuellen Umständen oder Erwartungen, unterliegen aber bestimmten inhärenten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und außerhalb unserer Kontrolle liegen. Obwohl wir glauben, dass unsere Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, werden die Anleger darauf hingewiesen, dass keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich unsere Erwartungen als richtig erweisen.

Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund verschiedener Risiken und Unsicherheiten erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Erwartungen abweichen, einschließlich der Auswirkungen von COVID-19 auf die Nachfrage nach unseren Produkten und unsere Finanzergebnisse, sich ändernde Konsumpräferenzen in Bezug auf Maissirup mit hohem Fruktosegehalt und andere Produkte, die wir herstellen; Auswirkungen globaler Wirtschaftsbedingungen und der allgemeinen politischen, wirtschaftlichen, geschäftlichen und Marktbedingungen, die Kunden und Verbraucher in den verschiedenen geografischen Regionen und Ländern, in denen wir unsere Rohstoffe kaufen oder unsere Produkte herstellen oder verkaufen, betreffen, einschließlich insbesondere wirtschaftlicher, währungsbezogener und politischer Bedingungen in Südamerika sowie wirtschaftlicher und politischer Bedingungen in Europa und den Auswirkungen dieser Faktoren auf unser Verkaufsvolumen, die Preisgestaltung unserer Produkte und unsere Fähigkeit, unsere Forderungen von Kunden einzuziehen; die zukünftigen Käufe unserer Produkte durch die wichtigsten Industriezweige, die wir bedienen und aus denen wir einen erheblichen Teil unseres Umsatzes erzielen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Lebensmittel-, Getränke-, Tiernahrungs- und Brauindustrie; die Unsicherheit der Akzeptanz von Produkten, die durch genetische Veränderung und Biotechnologie entwickelt wurden; unsere Fähigkeit, neue Produkte und Dienstleistungen zu Preisen oder Qualitäten zu entwickeln oder zu erwerben, die ausreichen, um eine Marktakzeptanz zu erlangen; erhöhter Wettbewerbs- und/oder Kundendruck in der Maisraffinerieindustrie und verwandten Industrien, auch in Bezug auf die Märkte und Preise für unsere Vorprodukte und unsere Nebenprodukte, insbesondere Maisöl, die Verfügbarkeit von Rohstoffen, einschließlich Kartoffelstärke, Tapioka, Gummi Arabicum und die spezifischen Maissorten, auf denen einige unserer Produkte basieren; und unsere Fähigkeit, potenzielle Kostensteigerungen für Mais oder andere Rohstoffe an die Kunden weiterzugeben, Energiekosten und -verfügbarkeit, einschließlich Energiefragen in Pakistan, unsere Fähigkeit, Kosten einzudämmen, Budgets zu erreichen und erwartete Synergien zu realisieren, auch in Bezug auf unsere Fähigkeit, geplante Wartungs- und Investitionsprojekte zeit- und budgetgerecht abzuschließen sowie in Bezug auf Fracht und Versand zu erzielen, die Auswirkungen des Klimawandels sowie rechtliche, regulatorische und marktbezogene Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels, das Verhalten der Finanz- und Kapitalmärkte, auch in Bezug auf Fremdwährungsschwankungen, Zins- und Wechselkursschwankungen sowie Marktvolatilität und die damit verbundenen Risiken der Absicherung gegen solche Schwankungen; unsere Fähigkeit, Übernahmen oder strategische Allianzen zu günstigen Bedingungen erfolgreich zu identifizieren und abzuschließen, sowie unsere Fähigkeit, erworbene Unternehmen erfolgreich zu integrieren oder strategische Allianzen umzusetzen und aufrechtzuerhalten und erwartete Synergien in Bezug auf all dies zu erzielen; Betriebsschwierigkeiten in unseren Produktionsstätten, Auswirkungen von Wertminderungen auf unseren Goodwill oder unsere langlebigen Vermögenswerte, Änderungen unserer Steuersätze oder das Risiko einer zusätzlichen Einkommensteuerpflicht, unsere Fähigkeit, gute Beziehungen zu unseren Mitarbeitern zu gewinnen, zu entwickeln, zu motivieren und zu pflegen, die Auswirkungen von Naturkatastrophen, Krieg oder ähnlichen feindseligen Handlungen, Bedrohungen oder Terrorakten, dem Ausbruch oder der Fortsetzung von Pandemien wie COVID-19 oder dem Auftreten anderer bedeutender Ereignisse auf unser Geschäft, die außerhalb unserer Kontrolle liegen; Änderungen der Regierungspolitik, Gesetze oder Vorschriften und Kosten der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, einschließlich der Einhaltung von Umweltvorschriften, mögliche Auswirkungen des Klimawandels, Erhöhungen unserer Fremdkapitalkosten, die sich aus steigenden Zinssätzen ergeben könnten, Sicherheitsverletzungen in Bezug auf IT-Systeme, Prozesse und Standorte; unsere Fähigkeit, Mittel zu angemessenen Sätzen zu beschaffen, und andere Faktoren, die unseren Zugang zu ausreichenden Mitteln für zukünftiges Wachstum und Expansion beeinträchtigen könnten; Volatilität am Aktienmarkt und andere Faktoren, die unseren Aktienkurs negativ beeinflussen könnten; Risiken, die die Fortführung unserer Dividendenpolitik beeinträchtigen könnten, und unsere Fähigkeit, eine wirksame interne Kontrolle über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten.

Unsere zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum der Erklärung als Folge neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen wiederzugeben. Wenn wir eine oder mehrere dieser Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten Anleger und andere nicht zu dem Schluss kommen, dass wir zusätzliche Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen werden. Eine weitere Beschreibung dieser und anderer Risiken finden Sie unter "Risikofaktoren" und weiteren Informationen, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr und den nachfolgenden Berichten auf dem Formular 10-Q und dem Formular 8-K enthalten sind, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden.

II. Non-GAAP Information

To supplement the consolidated financial results prepared in accordance with U.S. generally accepted accounting principles ("GAAP"), we use non-GAAP historical financial measures, which exclude certain GAAP items such as acquisition and integration costs, restructuring and impairment costs, Mexico tax provision (benefit), and certain other special items. We generally use the term "adjusted" when referring to these non-GAAP amounts.

Management uses non-GAAP financial measures internally for strategic decision making, forecasting future results and evaluating current performance. By disclosing non-GAAP financial measures, management intends to provide investors with a more meaningful, consistent comparison of our operating results and trends for the periods presented. These non-GAAP financial measures are used in addition to and in conjunction with results presented in accordance with GAAP and reflect an additional way of viewing aspects of our operations that, when viewed with our GAAP results, provide a more complete understanding of factors and trends affecting our business. These non-GAAP measures should be considered as a supplement to, and not as a substitute for, or superior to, the corresponding measures calculated in accordance with GAAP.

Non-GAAP financial measures are not prepared in accordance with GAAP; therefore, the information is not necessarily comparable to similarly titled measures presented by other companies. A reconciliation of each non-GAAP financial measure to the most comparable GAAP measure is provided in the tables below.

Ingredion Incorporated ("Ingredion")

Reconciliation of GAAP Net Income (Loss) attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share ("EPS") to

Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited)

Three Months Ended Three Months Ended

March 31, 2022 March 31, 2021

(in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS

Net income (loss) attributable to Ingredion $ 130 $ 1.92 $ (246 ) $ (3.66 )

Add back:

Acquisition/integration costs, net of $ - million income tax benefit for the three months ended March 31, 2022 and 2021 (i) 1 0.01 1 0.01

Restructuring/impairment charges, net of income tax benefit of $ - million and $2 million for the three months ended March 31, 2022 and 2021, respectively (ii) 2 0.03 8 0.12

Impairment on assets held for sale, net of $ - million of income tax benefit for the three months ended March 31, 2021 (iii) - - 360 5.35

Tax (benefit) provision - Mexico (iv) (1 ) (0.01 ) 3 0.05

Diluted share impact (v) - - - (0.02 )

Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 132 $ 1.95 $ 126 $ 1.85

Net income, EPS and tax rates may not foot or recalculate due to rounding.

Notes

(i) During the first quarter of 2022, the Company recorded pre-tax acquisition and integration charges of $1 million for our acquisition and integration of KaTech, as well as our investment in the Arcor joint venture. During the first quarter of 2021, the Company recorded pre-tax acquisition and integration charges of $1 million for our acquisition of PureCircle Limited.

(ii) During the first quarter of 2022, the Company recorded $2 million of remaining pre-tax restructuring-related charges for the Cost Smart program. During the first quarter of 2021, the Company recorded $10 million of pre-tax restructuring/impairment charges, consisting of $5 million of employee-related and other costs, including professional services, associated with our Cost Smart SG&A program, $3 million of restructuring-related charges as part of our Cost Smart Cost of sales program, primarily in North America, and $2 million of employee-related and other costs related to the Arcor joint venture.

(iii) During the first quarter of 2021, the Company recorded a $360 million held for sale impairment charge related to entering the Arcor joint venture. The impairment charge primarily reflected a $49 million write-down of contributed net assets to the agreed upon fair value and a $311 million valuation allowance for the cumulative foreign translation losses related to the net assets to be contributed.

(iv) The Company recorded a tax benefit of $1 million for the first quarter of 2022, and a tax provision of $3 million for the first quarter of 2021, as a result of the movement of the Mexican peso against the U.S. dollar and its impact to the remeasurement of the Company's Mexico financial statements during the periods.

(v) When GAAP net income is negative and Non-GAAP Adjusted net income is positive, adjusted diluted weighted average common shares outstanding will include any options, restricted share units, or performance share units that would be otherwise dilutive. During the first quarter of 2021, the incremental dilutive share impact of these instruments was 0.6 million shares of common stock equivalents.

Ingredion Incorporated ("Ingredion")

Reconciliation of GAAP Operating Income (Loss) to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

Three Months Ended

March 31,

(in millions, pre-tax) 2022 2021

Operating income (loss) $ 210 $ (170 )

Add back:

Acquisition/integration costs (i) 1 1

Restructuring/impairment charges (ii) 2 10

Impairment on assets held for sale (iii) - 360

Non-GAAP adjusted operating income $ 213 $ 201