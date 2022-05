München (ots) -Ludwigsburg verpasst das Champions League-Finale in Bilbao durch ein 55:63 gegen Manresa. Die MHP Riesen verzweifeln an ihrem Wurfpech, einfache Würfe finden nicht das Ziel. "Wir sollten eigentlich mit 10 Punkten führen", monierte Coach John Patrick schon in der Halbzeit. Da stand's immerhin noch 35:35, es wurde nicht besser bei den Abschlüssen. Für Jonah Radebaugh ist die Niederlage "eine große Enttäuschung." Am Sonntag, ab 16.40 Uhr live bei MagentaSport, geht es für die MHP Riesen um den 3. Platz gegen Hapoel Holon. Wieder auf Kurs befindet sich der FC Bayern in der easyCredit BBL gegen Ulm, sichert sich mindestens den 3. Platz nach der Hauptrunde. Nach dem knappen Playoff-Aus gegen Barcelona in der EuroLeague siegen die Bayern souverän mit 65:77. Trotz wenig Erholung ist Trinchieri zufrieden - seine Mannschaft löse die Aufgabe "hervorragend." Für die Bayern geht es auch am Sonntag in der BBL gegen Göttingen weiter (live ab 17.45 Uhr auf MagentaSport) ehe es am kommenden Dienstag (ab 20.15 Uhr live bei MagentaSport) zum Hauptrunden-Finale gegen Alba Berlin geht.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der Freitagspiele in der BBL und Champions League- bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Heute Abend geht es weiter mit der letzten Chance für Crailsheim, um gegen die Chemnitz 99ers in die Playoffs zu kommen - live ab 20.15 Uhr bei MagentaSport.MHP RIESEN Ludwigsburg - BAXI Manresa 55:63Kein Finaleinzug für die MHP Riesen, der Wurm war drin. Die Spanier nutzen die Chancenverwertung der Ludwigsburger eiskalt aus. Einfache Korbleger und Freiwürfe vergibt Ludwigsburg. 52,4 Prozent Freiwurfquote reichen dann nicht, um den Sieg einzufahren. Für die Riesen geht es am Sonntag in Spiel um Platz 3 gegen Hapoel Holon (live ab 16.40 Uhr auf MagentaSport) weiter. Gegen die Israelis verlor die Mannschaft von Trainer John Patrick in der Hauptrunde 2-mal.Jonah Radebaugh, 7 Punkte Ludwigsburg: "Ich denke, wir haben zu viele Korbleger und Freiwürfe vergeben. Wir können nicht aufgeben. Es war keine Frage des Einsatzes. Wir haben einfach zu viele Würde verfehlt, sie haben sie getroffen. Wir haben auch in der 2. Halbzeit nicht so gut in der Defense gespielt, wie wir uns das vorgestellt haben. Das kann passieren."Über das Spiel um Platz 3 und den Fokus: "Es wird hart. Das ist eine große Enttäuschung. Wir haben noch eine Chance zu spielen und die werden wir zu unserem Vorteil nutzen."John Patrick, Coach Ulm in der Halbzeit: "Ich meine, wir geben ihnen zu viele einfache Korbleger. Wir vergeben auch zu viele Korbleger und Freiwürfe. Ich denke, wir sollten eigentlich mit 10 Punkten führen. Beide Mannschaften spielen sehr hart und gut in der Defensive. Das ist ein richtiger Kampf... Hier ist es auch sehr laut. Besonders hinter unserer Bank sind einige Tröten."ratiopharm Ulm - Bayern München 65:77Die Ulmer haben die Playoffs sicher, wollen aber nochmal angreifen. Die Bayern sind nach dem knappen Playoff-Aus gegen Barcelona wieder in der easyCredit BBL gefordert. Das machen die Bayern auch souverän und sichern sich damit mindestens Platz 3. Während es für die Ulmer am Sonntag in das letzte reguläre Saisonspiel geht, treffen die Bayern am Sonntag auf Göttingen, ehe es am Dienstag (ab 20.15 Uhr live bei MagentaSport) zum Hauptrunden-Abschluss gegen Alba Berlin geht.Andrea Trinchieri, Trainer Bayern München: "Ich glaube, wir haben einmal mehr gezeigt, dass wir Werte und eine gute Teamkultur haben. Wir haben die Minuten aufgeteilt und jeder hat etwas gegeben, um dem Team zu helfen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Team... Nach dem Spiel gegen Barcelona haben wir uns auf dem Court getroffen und die Jungs hatten sehr wenig Energie. Wir haben versucht einfach weiterzumachen und die Spieler haben das hervorragend gemacht."Vladimir Lucic, 17 Punkte Bayern München: "Ich war ehrlicherweise etwas nervös, wie wir nach der anstrengenden Serie und der knappen Niederlage gegen Barcelona reagieren würden. Wir hatten gefühlt kaum Zeit, um etwas Energie zu sammeln und zu trainieren. Heute dann ein schweres Spiel gegen ein starkes Team. Ulm hat bisher eine sehr gute Saison gespielt. Es war nicht einfach."Sindarius Thornwell, 17 Punkte Ulm: "Bayern hat einfach mehr und bessere Spielzüge gemacht als wir. Sie haben die richtigen Entscheidungen getroffen. Ich denke, sie waren einfach das diszipliniertere Team. Einsatz und Energie waren da und wir haben auch mitgehalten. Das ist alles, was man verlangen kann... Dennoch haben wir ihnen zu viele Möglichkeiten und Chancen gegeben. Ein gutes Team wie die Bayern nutzen das aus."Der Link zum Spiel: https://www.youtube.com/watch?v=Gx27Zrl1O98&ab_channel=MAGENTASPORTThorsten Leibenath, Sportdirektor Ulm vor dem Spiel: "Theoretisch ist ja noch jede Menge drin. Wir können ja auch noch Dritter werden, wobei ich das für sehr unwahrscheinlich halte. Ich hätte nichts dagegen, wenn uns der 4. Platz gelingt. Dafür ist auch heute ein Sieg von Nöten. Wir alle wissen, wie schwer das ist gegen die Münchner. Wir haben die Münchner im Hinspiel überraschen können, das werden wir heute nicht. Wir haben international gute Leistungen gezeigt und wenn wir an diese anknüpfen können, ist heute auch die Überraschung drin."Basketball LIVE bei MagentaSporteasyCredit BBLSamstag, 07.05.2022Ab 20.15 Uhr: HAKRO Merlins Crailsheim - Chemnitz 99ersSonntag, 08.05.2022Ab 14.45 Uhr: Löwen Braunschweig - Alba Berlin, ratiopharm Ulm - Gießen 46ersAb 17.45 Uhr: Bayern München - BG GöttingenAb 20.15 Uhr: Brose Bamberg - Hamburg TowersChampions LeagueSpiel um Platz 3Ab 16.40 Uhr: MHP RIESEN Ludwigsburg - Hapoel HolonFinaleAb 19.40 Uhr: Lenovo Tenerife - BAXI Manresa