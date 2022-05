Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX verliert auf Wochensicht 3,6% und fällt damit auf die 3.150-Punkte-Marke zurück, das untere Ende unserer in der Vorwoche definierten Trading-Range, die wir anhand der Bollinger Bänder abgeleitet hatten. Die kurzfristigen technischen Indikatoren gerieren Verkaufssignale, so wie Momentum, MACD und Stochastics. Der ATX befindet sich in einem (noch) relativ leicht ausgeprägtem Abwärtstrend, wie uns sowohl Parabolic System als auch DMI zusammen mit ADX anzeigen. Nach unten bietet die 3.100-Punkte-Marke nur wenig Unterstützung, auch die 3.000 Punkte wirken nicht besonders gut abgesichert, abgesehen vom psychologischen Wert. Nachdem der ATX nun schon einige Male seine zwischenzeitlichen Tiefststände bei rund 3.135 berührt hat, erscheint und das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...