Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der Weltaktien-Index schwächte sich in der letzten Woche ab. Er verlor in EUR -2,2%. Der S&P 500 notierte in EUR -3,0% tiefer. Der Stoxx 600 gab -0,7% nach. Fester hingegen notierte der Nikkei 225. Er legte in EUR um +0,5% zu. Der globale Schwellenländerindex stieg in EUR um +1,8%. Lockdowns in China und eine Fortsetzung der letztjährigen Lieferkettenprobleme belasten derzeit den globalen Aktienmarkt. Auswirkungen der Lockdowns zeigen die Wirtschaftsdaten aus China in dieser Woche. Der Einkaufsmanager-Index der chinesischen Industrie fiel im April auf sehr tiefe 46 Punkte. Im Dienstleistungssektor notiert der Index im April bei nur noch bei 36,2 Punkten. Das ist der zweittiefste je erreichte Indexstand nach Feb- ruar 2020. Viele wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...