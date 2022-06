Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten. Am Donnerstag hatte er wegen anhaltender Rezessionsängste 1,7 Prozent auf 12.918,53 Punkte nachgegeben. Nach den enttäuschenden Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland und der Euro-Zone warten Börsianer gespannt auf den Ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Experten erwarten für Juni einen leichten ...

