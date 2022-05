Verzweiflung machte sich zuletzt breit bei Nemetschek-Aktionären. Schließlich büßten die Notierungen im Vorwochenvergleich 15,25 Prozent ein. Kursverluste erlitt das Wertpapier an insgesamt vier der fünf Sitzungen . Am Montag kassierte Nemetschek dabei einen Treffer unterhalb der Gürtellinie mit dem Tagesminus von 8,18 Prozent. Die Bären erhöhen also den Druck - können sich die Bullen davon befreien?

Dieser Abverkauf verschlechtert die mittelfristige Technik deutlich. Denn bis zur nächsten wichtigen Haltezone fehlt nicht mehr viel. Nur noch rund 0,9 Prozent ...

