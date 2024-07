Nach dem ersten Wahlgang zur französischen Parlamentswahl zum Wochenbeginn setzte eine kräftige Erholung an den Börsen ein. Diesen Sonntag finden die finalen Stichwahlen statt. Dann wird sich zeigen, welche Regierungskonstellationen möglich sind und welche Auswirkungen das auf die Wirtschaft hat. Die Aktie der BNP Paribas dürfte so oder so im Fokus stehen.Die Papiere von Finanzinstituten reagieren an den Börsen besonders sensibel auf politische Risiken, denn die Banken sind durch die vielen Staatsanleihen ...

