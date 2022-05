BEIJING (IT-Times) - In der vergangenen Woche sind weitere in den USA notierte chinesische Technologieunternehmen auf die Liste der USA gelangt, die ein Delisting der Aktien in den USA vorsieht, wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt werden. Am 5. Mai 2022 haben Baozun Inc. (Nasdaq; BZUN), Bilibili...

Den vollständigen Artikel lesen ...