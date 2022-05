Die Vorstände von LTI und Mindtree genehmigten auf ihren heutigen Sitzungen einen Zusammenschluss dieser beiden IT-Dienstleister, die unabhängig voneinander an der Börse notiert sind, unter dem Dach der Larsen Toubro Group. Durch die geplante Integration werden LTI und Mindtree mit vereinten Kräften einen effizienten und skalierbaren IT-Dienstleister mit einem Umsatz von mehr als 3,5 Mrd. USD schaffen. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden.

Sowohl LTI als auch Mindtree haben marktführende finanzielle Leistungen erzielt und einen Mehrwert für die Aktionäre geschaffen. Weil die jüngsten Veränderungen in der Branche (z. B. die Bedeutung von Großaufträgen, die Bevorzugung von End-to-End-Angeboten) den großen Anbietern entgegenkommen, haben die beiden Unternehmen entschieden, dass es an der Zeit ist, die Stärken beider Organisationen zu vereinen, um den Kunden einen besseren Service bieten zu können.

Durch die sich ergänzenden Stärken von LTI und Mindtree werden bedeutende Größenvorteile erwartet, die zu einem stärkeren Portfolio von Angeboten in verschiedenen Branchen führen. Es wird erwartet, dass ein verbessertes Kundenengagement und Liefermodell durch Industrialisierung der Lieferung und optimierte wertschöpfende Prozesse zu einer Verbesserung der Fähigkeiten bei Großaufträgen führen wird. Dank dieser Möglichkeiten wird sich das Wertangebot für die Mitarbeiter weiter abheben, und es werden stärkere Partnerschaften mit Akteuren des Ökosystems geschlossen werden.

Sobald der Plan in Kraft getreten ist, werden an alle Mindtree-Aktionäre LTI-Aktien im Verhältnis von 73 LTI-Aktien für je 100 Mindtree-Aktien ausgegeben. Die so ausgegebenen neuen LTI-Aktien werden an der NSE und BSE notiert. Nach der Fusion wird Larsen Toubro Limited 68,73 an LTI halten.

Die Unternehmen werden zunächst unabhängig voneinander weiterarbeiten. Es wird ein Leitkreis gebildet, um den Übergang zu überwachen, bis der Fusionsprozess abgeschlossen ist. Der Name des fusionierten Unternehmens wird "LTIMindtree" lauten, wobei die Vorteile beider Marken zum Tragen kommen und ein Mehrwert für alle Beteiligten geschaffen wird.

Zu der Fusion äußerte sich A. M. Naik, Chairman von LTI: "Dieser Zusammenschluss steht für unseren fortwährenden Einsatz für das Wachstum des IT-Dienstleistungsgeschäfts im Einklang mit unserer strategischen Vision. Die Geschäftsbereiche von LTI und Mindtree, die sich sehr gut ergänzen, machen diese Integration zu einer Win-Win-Situation für unsere Kunden, Investoren, Aktionäre und Mitarbeiter."

Zu der Fusion sagte S. N. Subrahmanyan, stellvertretender Vorsitzender von LTI: "Wir sind zuversichtlich, dass der geplante Zusammenschluss uns dabei unterstützen wird, auf den kombinierten Stärken beider Unternehmen aufzubauen, um Synergien durch Größenvorteile, branchenübergreifendes Fachwissen und einen Talentpool freizusetzen. Dadurch können wir uns als bevorzugter Partner für groß angelegte technologische Transformationen profilieren und einen unverwechselbaren Mehrwert für unsere Mitarbeiter schaffen."

Berater

Citigroup Global Markets India Private Limited diente als Finanzberater für LTI.

Cyril Amarchand Mangaldas diente als Rechtsberater für LTI.

Kroll Advisory Pvt. Ltd. lieferte LTI eine Fairness-Stellungnahme zu der Bewertung, die der Gutachter für die geplante Transaktion vorgenommen hatte. GT Valuation Advisors Private Limited wurde von LTI als Gutachter beauftragt.

Über LTI

LTI (NSE: LTI) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und verhilft mehr als 485 Kunden zum Erfolg in einer konvergierenden Welt. Mit Betrieben in 33 Ländern gehen wir für unsere Kunden einen Schritt weiter und beschleunigen ihre digitale Transformation. Unser Unternehmen wurde 1997 als Tochter von Larsen Toubro Limited gegründet. Aufgrund unseres einzigartigen Erbes verfügen wir über beispiellose praktische Expertise bei der Lösung auch der komplexesten Aufgaben für Firmen in allen Branchen. Jeden Tag ermöglicht es unser Team aus mehr als 45.000 LTI-Mitarbeitern unseren Kunden, die Effektivität ihres Geschäfts- und Technologiebetriebs zu erhöhen und Wert für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu liefern. Weiterführende Information finden Sie unter http://www.Lntinfotech.com oder folgen Sie uns auf @LTI_Global.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220506005231/de/

Contacts:

Ansprechpartner Medien:

Shambhavi Revandkar Lead- Media Relations

+91 9769509545

shambhavi.revandkar@lntinfotech.com