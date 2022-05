Den Handel an der Börse vergleiche ich gerne mit einem sportlichen Ereignis. Denn sowohl im Sport als auch auf dem Parkett geht es manchmal hitzig zur Sache. Emotionen spielen eine große Rolle und diese kochen immer wieder über. In diesem Artikel und dem dazugehörigen Video geht es um die Frage, welche Mannschaft an der Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...