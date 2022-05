In der Zentralafrikanischen Republik ist Bitcoin seit wenigen Wochen als offizielle Währung anerkannt. Bitcoin scheint bei der Bevölkerung dennoch kein großes Thema zu sein. In der Zentralafrikanischen Republik ist Bitcoin mittlerweile offiziell als Währung anerkannt. Bereits am 7. September 2021 ging das mittelamerikanische Land El Salvador diesen Schritt als erster Staat weltweit. El Salvador hatte die Vorlaufzeit mit drei Monaten bereits sehr knapp bemessen. Dennoch hatte sich Präsident Nayib Bukele dafür eingesetzt, dass die passende Infrastruktur für die ...

