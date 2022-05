Nel Plug Power 2G Energy SFC Energy Everfuel Bloom Energy Ballard Power Linde - Wasserstoff, grünerWasserstoff exakt, muss gefördert und ausgebaut werden, da waren sich am Donnerstag die EU-Kommission und Industrievertreter einig - klares EU-Bekenntnis zum Ausbau der Hydrolyseur-Produktion. So weit legte sich EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton in einer gemeinsamen Erklärung fest. Er äusserte sich konkret: "Sauberer Wasserstoff ist unverzichtbar, um industrielle Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und zu unserer Energieunabhängigkeit von Russland beizutragen. Wir haben keine Zeit zu verlieren, ...

