Die Inflation kennt auch im April kein Halten, die Rate ist so hoch wie nie. Der Index bietet Schutz in der Krise.In ganz Europa schießen die Preise hoch. Im April kletterte die Inflationsrate auf ein neues Rekordhoch bei 7,5 Prozent. In einigen Euroländern sprang sie sogar schon in den zweistelligen Bereich - Spitzenreiter ist Litauen mit 15,6 Prozent. Deutschland liegt mit einem April-Wert von 7,4 Prozent noch unter dem Durchschnitt. Die Bundesregierung rechnet für das Gesamtjahr mit 6,1 Prozent. ...

