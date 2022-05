* Das gleiche Muster wie im Jahr 2000* Noch ist der S&P 500 erst 15 Prozent gefallen* Kaufsignal meines Gold-Preisbänder-Indikators* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Aufarbeitung von Cum/Ex-Fällen durch die Finanzverwaltung

Liebe Leser,



am Mittwoch, den 4. Mai 2022 hat die US-Zentralbank Fed die Leitzinsen um einen halben Prozentpunkt erhöht auf eine Zinsspanne von 0,75% bis 1,0%. Die Aktienmärkte reagierten mit einem Kursanstieg, der Weltleitindex S&P 500 legte um 3% zu.



Einen Kursanstieg in dieser Größenordnung gab es am Tag einer Fed-Zinserhöhung in den vergangenen 40 Jahren nur ein einziges Mal, und zwar am 21. März 2000. Damals stieg der Index in den nächsten vier Börsentagen um weitere 3,9%. Damit erreichte er den Höchstkurs der damaligen Spekulationsblase, und es begann eine schwere Aktienbaisse.



Der Kurs des S&P 500 halbierte sich in den folgenden zweieinhalb Jahren, während es mit dem NASDAQ 100 um 83% nach unten ging und mit dem DAX um 73%.

