Uderns im Zillertal, Österreich (ots) -Das aktivste Tal der Welt macht seinen Namen mit über 1200 km ausgezeichneten Mountainbike- und Fahrrad-Routen alle Ehre. Über 30 verschiedene Touren führen vom einfachen Zillertal-Radweg zwischen Strass im Zillertal und Mayrhofen hinzu malerischen und abenteuerlichen Mountainbike Trails bis zu erlebnisreichen Fahrrad-Touren auf die Almen und Hütten der Ersten Ferienregion im Zillertal Fügen-Kaltenbach .Das facettenreiche Wege- und Routennetz führt dich bis auf 2.400 Meter Höhe und garantiert fantastische Panoramablicke über das ganze Zillertal, den Tuxer Hauptkamm und die Zillertaler Alpen. Das Fahrrad- und Mountainbike Angebot reicht von der Einsteiger- oder Familientour bis hin zu anspruchsvollen Tagestouren.Das riesige Tourennetz ist so weitläufig ausgebaut, dass es bis zu 28.185 Höhenmeter umfasst. Einmal oben angelangt, genießen Sie einen atemberaubenden Rundblick über das ganze Zillertal und die Tuxer Alpen - ein Anblick, der Ihr Herz jauchzen lässt, wie viele erfahrene Radler versichern.Für Ausdauersportler, Familien und AnfängerRadeln ist auch ein tolles Erlebnis für Familien mit Kindern: Denn es gibt einfache Strecken wie den "Zillertaler-Radweg", der über Uderns durch die sanfte Hügellandschaft und idyllische Natur führt. Dagegen finden erfahrene Mountainbiker zum Beispiel eine anspruchsvolle Herausforderung auf der Mountainbike-Tour "Fügen-Geolsalm/Gartalm", die wunderschöne Natureindrücke bietet. Gut Trainierte sind mit der "Zillertaler Höhenstraße" perfekt bedient. Mit der interaktiven Radkarte zum Downloaden und Ausdrucken kannst du deine Biketour perfekt in Vorhinein planen.Herrliche Ausflüge - auch für GemütlicheSelbstverständlich können Sie auch das breite Angebot an geführten Radtouren wahrnehmen, denn in Gesellschaft macht das Radeln noch mehr Spaß. Erleben Sie die prächtige Natur mit ihren plätschernden Quellbächen, blumenübersäten Almwiesen und gewaltigen Bergmassiven, die jenseits der Waldgrenzen in die Höhe ragen. Dabei muss sich nicht jeder schweißtreibend abstrampeln: E-Bikes machen herrliche Ausflüge auch auf bequeme Art möglich.Der Wöscherhof - idealer Touren-StartDas 4-Sterne superior Hotel Wöscherhof in Uderns hat sich auf aktive Urlauber spezialisiert, die eine besondere Bindung zur Bergnatur und ihrer Schönheit besitzen. Leidenschaftlichen Bikern wird ein ganz besonderer Service geboten: Touren-Leiter, Verpflegung und ein Rad bzw. E-Bike-Verleih stehen für Sie auf Wunsch zur Verfügung. Außerdem befinden sich in unmittelbarer Nähe acht Seilbahnen mit Rad-Transport und diese befördern Ihr Fahrrad sogar kostenlos nach oben.Nach einem aktiven Biketag finden Sie wohlige Entspannung im hoteleigenen Wellnessbereich. Hier erwarten Sie mehrere Saunen und Schwimmbäder, ein Private Spa und traumhafte Kosmetik-Angebote. NEU ist der Panorama Spa (Erwachsenen-Bereich, textilfrei) im 3. Stock der neuen Wellness-Residenz mit: Finnischer Sauna, Salzsauna, Dampfbad, Tauchbecken, Plauder-Lounge mit romantischem Effektfeuer und Ruheräumen zum Träumen. Im Erdgeschoß befindet sich die neue Vital-Oase für Massagen, Körperbehandlungen und Kosmetik. Für all jene, denen das Radfahren noch nicht genug Bewegung ist, gibt es einen großen hoteleigenen Fitnessraum.Für das leibliche Wohl sorgt die ausgezeichnete Genießer-Halbpension! Schlemmen Sie gesund und nach Herzenslust im gemütlichen Ambiente - und zwar von früh bis spät.Genusstage bis zum 08.07.20224 Nächte ab Euro 457,- pro Person inklusive:- Wöscher's Genießerhalbpension- Wellness Gutschein im Wert von EUR 25 (einzulösen bei einer wohltuenden Massage oder Beautyanwendung)Weitere Informationen unter: www.woescherhof.com