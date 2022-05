Fügen, Tirol, Österreich (ots) -Es erwarten Sie perfekte Bedingungen für Ihr Golfspiel. Der 18-Loch-Meisterschaftsplatz "Zillertal - Uderns" erstreckt sich auf über 65 Hektar und bietet Ihnen eine großzügig angelegte Übungsanlage mit überdachten Abschlägen und Kurzspielareal, eine PGA Golfschule und einem Clubhaus. Auf der Driving Range, mit teilweise überdachten Abschlagplätzen, können Clubmitglieder und Gäste Abschläge üben, Treffsicherheit erlangen und sich fit für das Spiel auf dem Platz machen. Das Spiel auf der Driving Range ist auch ohne Clubmitgliedschaft und ohne Platzreife möglich. Gäste müssen lediglich eine geringe Gebühr (Range Fee) entrichten. Die Lage des Golfclubs auf 550 Meter Seehöhe und die klimatischen Bedingungen ermöglichen eine sonnige Spielzeit von März bis November.Nur 3 km von der 18-Loch Golfanlage GC-Zillertal-Uderns entfernt befindet sich das4-Sterne Superior Gartenhotel Crystal. Die ideale Adresse, um nach einem herrlichen Golftag zu entspannen und den Wohn- und Wohlfühlkomfort zu genießen. Im Crystal erwartet Sie ein großzügiger Wellnessbereich mit "Spa and more": Hallenbad, Saunen, Dampfbad und Ruheraum, "atrium spa" über 2 Etagen mit Blick auf die Zillertaler Berge, hochwertige Natur-Produkte von "Vinoble Cosmetics" aus Österreich, Saunarituale & Peelings mit Kräutern aus dem Crystal Garten, Massagen sowie Behandlungen aus der Kinesiologie und ein abwechslungsreiches Aktivprogramm mit Yoga, uvm. Liegeoasen auf verschiedenen Ebenen sowie ein Green Pool (20 m langer, biologischer Schwimmteich) als auch 360° drehbare Holzliegen für einen Rundumblick stehen für Sie bereit.Aber noch nicht genug. 4.400 m² Wellness im Grünen erwarten Sie mit Naturwiese, duftender Blumenliegewiese mit Rosen, Duftwicken und Lavendel, 275 m² begehbare Dachgärten mit Barfußweg (8 Stationen), ein hauseigenes Bienenschutzgebiet, je nach Saison Beeren und Obst zum Selbstpflücken, 125 Sitzplätze auf 400 m² um auch draußen Speisen zu können. Boccia, Gartenschach, Tischtennis & Badminton im Garten, Spielplatz für Kinder und eine über 250 Jahre alte Crystal Gartenhütte für Seminare & Pausen.Kulinarische Hochgenüsse bereitet Ihnen das Crystal Kulinarium. Moderne, leichte & genussvolle Zillertaler Naturküche, hausgemachte Köstlichkeiten wie Sirupe, Essige, Öle, Chutneys, Honig u.v.m. aus den Kräutern und Beeren vom Crystal Garten. Lebensmittel mit bester Qualität von Lieferanten aus der Region und der eigenen Jagd. All dies verfeinert mit edlen Tropfen aus dem gut sortieren Weinkeller.Golfwoche vom 06.05.2022 bis 02.11.20228 TAGE / 7 NÄCHTE inklusive- 3/4-Verwöhnpension- Gartenhotel Crystal Inklusivleistungen- 5 Greenfee gültig in ganz Tirolab EUR 1.270,00 pro Person im Gartenhotel Crystal****superiorWeitere Informationen unter: www.gartenhotel-crystal.atPressekontakt:Gartenhotel Crystal****superiorFamilie WetscherHochfügener Str. 63A-6263 Fügen, Tirol, ÖsterreichTel. +43 5288 62425Fax +43 5288 62426info@gartenhotel-crystal.atwww.gartenhotel-crystal.atDIMA.CONCEPTUlmenstr. 30D-36381 Schlüchternsupport@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Gartenhotel Crystal****superior, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160765/5216160