Aktionäre von LPKF (WKN: 645000) hatten seit letzten Juni wenig zu lachen. Die Aktie verlor seit ihrem 52-Wochen-Hoch in diesem Zeitraum mehr als die Hälfte an Wert. Trotzdem scheint es operativ voranzugehen. In der aktuellen Schwäche von Technologiewerten und den Sorgen rund um die Zinserhöhungen der Notenbanken geht das aber komplett unter. Mit Geduld und langfristigem Anlagehorizont stehen die Chancen allerdings in meinen Augen nicht so schlecht. Die wichtigsten Argumente hierfür aus der Präsentation ...

