In 3 Sätzen: Cummins stellt Verbrennermotoren her, bereitet sich aber bereits auf eine neue Zukunft vor. Omegas Pflegeheime werden immer aktuell sein. 3M kämpft mit juristischem Gegenwind, aber das Unternehmen ist wahrscheinlich groß und finanziell stark genug, um die Auswirkungen zu verkraften. Der Aktienmarkt hat sich in letzter Zeit schwach entwickelt und der S&P 500-Index hat in diesem Jahr bisher rund 10 % verloren. Ebenfalls im Minus liegen Cummins (WKN: 853121), Omega Healthcare Investors ...

Den vollständigen Artikel lesen ...