Wichtige Punkte Nur ein Unternehmen ist besonders gut positioniert, um von den großen Investitionen in KI zu profitieren. Zwei Jahrzehnte später ist die Internetwerbung immer noch ein Geschäft, das intelligentere Lösungen braucht. Erwarte, dass sich das Interesse der Öffentlichkeit an sozialen Medien von den etablierten (und zunehmend toxischen) Plattformen weg und hin zu lockeren, geschlossenen Plattformen verlagert. Wenn du den jüngsten Ausverkauf an der Börse als Chance siehst und nicht als Grund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...