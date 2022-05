In Versuchen an den jüngsten Mondbodenproben in 40 Jahren hat ein Forscherteam der Universität Nanjing in China herausgefunden, dass ein langfristiges Überleben auf dem Trabanten möglich sein könnte. Der Mondboden enthält nach jüngeren Erkenntnissen nicht nur Sauerstoff, sondern kann auch zur Generierung von Treibstoff, der die Transportvehikel zum Mond und zurückbringen könnte, sowie zur Erzeugung etlicher anderer wichtiger Ressourcen genutzt werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Freitag in der Zeitschrift Joule veröffentlichte Studie. Aktive Komponenten des Mondbodens nutzbar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...