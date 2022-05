KIEL (dpa-AFX) - FDP-Spitzenkandidat Bernd Buchholz ist nach den ersten Prognosen zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein zuversichtlich, dass seine Partei an der künftigen Landesregierung beteiligt sein wird. "Es gibt die Möglichkeit in der Mitte eine stabile Regierung mit uns zu bilden in diesem Land. Und das wollen wir auch. Und ich sage mal: Das werden wir auch", sagte Buchholz auf der FDP-Wahlparty in Kiel. Jetzt werde man losmarschieren und Gespräche führen.

Die Prognosen von ARD und ZDF sehen die FDP bei sieben Prozent. Bei der Landtagswahl 2017 hatte die Partei noch 11,5 Prozent erhalten. Buchholz reagierte enttäuscht auf die Werte: Man hätte sich mehr gewünscht, sagte er. "Vielleicht hätten wir auch mehr verdient gehabt, nach den Jahren, die wir hier anständig mitregiert haben."/jwe/DP/men