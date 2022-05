Bonn (ots) -



Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Carsten Linnemann sieht den Grund für den Wahlsieg der Christdemokraten bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein bei Spitzenkandidat Daniel Günther und nicht in der Unterstützung der Bundes-CDU. Es habe zwar Rückenwind aus Berlin gegeben, so Linnemann, "aber man muss ehrlich sagen: Es war der alleinige Erfolg von Daniel Günther. Die ganzen Politiker, die jetzt hier stehen und sagen: Ja, wir in Berlin waren auch mit dran Schuld, im positiven Sinne, weil das jetzt gut gelaufen ist - das ist Quatsch." Günther habe durch Charisma und eine eigene Meinung bei den Wähler:innen gepunktet und es in der Jamaika-Regierung des Landes geschafft, "nach außen störfrei zu regieren und gleichzeitig hier und da den Partnern Erfolge zu gönnen und nicht alles auf sich zu ziehen. Das war am Ende ausschlaggebend."



Auch mit Blick auf die anstehende Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sieht Linnemann persönliche Werte der CDU- und SPD-Spitzenkandidaten Hendrik Wüst und Thomas Kutschaty als entscheidend an. "Hendrik Wüst hat ja auch persönliche Werte, die haben sich gewaschen und sind sehr, sehr gut im Vergleich zu Herrn Kutschaty - insofern ist die Persönlichkeit bei ihm genau so da, die auch zieht."



