Der Bundeswirtschaftsminister und ehemalige stellvertretende Ministerpräsident Schleswig-Holsteins Robert Habeck (Grüne) sieht in dem Ergebnis der Landtagswahl einen Auftrag für eine Regierung mit Beteiligung der Grünen. "Jetzt sollte man nachdenken, was das Ergebnis sagt. Daniel Günther ist zu dem beliebten, modernen Ministerpräsidenten geworden, weil er in einer modernen Regierung war. Da hatte auch sicher die FDP ihren Anteil dran, aber ohne die Grünen hätte Daniel Günther nicht dieses Ergebnis - das wird er wissen", so Habeck. Das Ergebnis müsse "man gegen das Licht halten, um es zu verstehen, und dann kommt dabei heraus: Die Leute wollen Daniel Günther und die Grünen in der Regierung."



Den Wahlerfolg des CDU-Spitzenkandidaten sieht Habeck darin begründet, dass Günther sich deutlich vom Politikstil des CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz unterscheidet. "Daniel Günther ist gewählt worden als Gegenentwurf zu Friedrich Merz. Wenn er sich jetzt zum kleinen Friedrich Merz macht, dann hätte er das völlig falsch interpretiert", so der Grünen-Politiker. "Er ist gewählt worden als jemand, der Brücken schlägt, der moderne Politik in einem konservativen Gewand darstellen kann, als jemand, der auf die Menschen zugeht und sie auch in der Breite mitnimmt. Er ist nicht gewählt worden, um eine alte Block- oder Lagerpolitik wiederzubeleben."



