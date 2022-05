DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SIEMENS - Nach der Abspaltung der Energietechnik im vergangenen Jahr will Siemens-CEO Roland Busch den verbliebenen Konzern eigentlich weitgehend zusammenhalten. Doch einen großen möglichen Verkaufskandidaten gibt es noch: das Geschäft mit den großen Antrieben mit rund 7.000 Beschäftigten. Vor der Aufsichtsratssitzung am Mittwoch machen jetzt die Arbeitnehmer gegen eine mögliche Veräußerung mobil. Am Montag ist eine Protestdemonstration vor der Zentrale geplant. "Wir fordern, die Entscheidung zur Verselbstständigung noch einmal zu überprüfen", sagte Siemens-Aufsichtsrat Hagen Reimer. (Handelsblatt)

BMW - Der Chef des Autokonzerns BMW, Oliver Zipse, rechnet nicht mit einem schnellen Ende für Verbrennermotoren. "Die weitere Entwicklung der Verbrennertechnologie können Sie nur einstellen, wenn weltweit binnen zehn Jahren alle Kunden auf das Elektroauto umsteigen. Diese Wette gehe ich nicht ein", sagte er. "In Einzelmärkten wie Deutschland und Großbritannien kann der Wechsel sehr schnell kommen. Aber weltweit sehe ich so eine rasche Umstellung nicht." In den USA zum Beispiel wollten im Vergleich zu Europa noch viel mehr Kunden Verbrennungsmotoren, betonte Zipse. (FAZ)

May 09, 2022 00:53 ET (04:53 GMT)

