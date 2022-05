DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EZB - Olli Rehn, der Gouverneur der finnischen Nationalbank, sieht Anzeichen für Zweitrundeneffekte. "Wir müssen deshalb verhindern, dass sich die Inflationserwartungen verfestigen", sagte der finnische Politiker. "Deshalb ist es wichtig, dass wir ein entsprechendes Signal senden. Es ist geboten, im dritten Quartal, wohl im Juli, den Leitzins anzuheben. Und wir werden die Geldpolitik weiter normalisieren, vorausgesetzt, der russische Krieg in der Ukraine wirft die europäische Wirtschaft nicht wieder zurück", so Rehn, der auch im EZB-Rat sitzt. (Welt)

KAUFPRÄMIE - Bundesverkehrsminister Volker Wissing plant, die Deutschen mit massiven Zuschüssen zum Kauf von Elektroautos zu bewegen. Das geht aus einem Regierungsgutachten hervor, in dem mehrere Forschungsinstitute den Entwurf für ein Klimaschutzsofortprogramm bewertet haben. Das Gutachten liegt dem Handelsblatt vor. Demnach plant der FDP-Politiker, die vorgesehene Kaufprämie für rein batterieelektrische Fahrzeuge oder Brennstoffzellenautos bis 2027 zu verlängern und deutlich zu erhöhen. Wer ein Auto mit einem Kaufpreis von maximal 40.000 Euro kauft, soll künftig statt 6.000 Euro fast doppelt so viel erhalten: 10.800 Euro und damit mehr als 25 Prozent des Kaufpreises. Hinzu kommt noch der Zuschuss der Hersteller von 3.000 Euro. (Handelsblatt)

DIW - Am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) eskalieren interne Machtgerangel. Im Zentrum steht eine Auseinandersetzung zwischen Präsident Marcel Fratzscher und Stefan Liebig, der kürzlich aus dem Vorstand zurückgetreten ist. In einem Brief, der dem Handelsblatt vorliegt, erhebt Liebig schwere Vorwürfe. Das Arbeitsklima am DIW sei durch "Eingriffe in die wissenschaftliche Arbeit sowie ein Klima der Einschüchterung" geprägt.

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2022 00:57 ET (04:57 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.