Wochenausblick: Die Quartalssaison in Europa und den USA setzt sich fort

Werbung



In dieser Woche erwarten uns neben Konjunkturdaten aus der Eurozone und Japan weitere Quartalsergebnisse aus den USA und Deutschland.



Montag

Der Montag startet bereits in der Nacht mit finanzpolitischen und makroökonomischen Daten. Die Bank of Japan veröffentlicht das Sitzungsprotokoll zur künftigen Ausrichtung der Geldpolitik und die Volksrepublik China legt die Handelsbilanz zum vergangenen Monat offen. Es folgen am Morgen die Quartalsergebnisse von Hypoport und Infineon, ehe am Mittag Biontech und Hochtief Einblicke in ihre Bücher gewähren.





Dienstag

Bereits vor Handelsstart werden die Porsche Holding, Bayer und Munich Re ihre Zahlen zum ersten Quartal 2022 veröffentlichen. Vormittags gibt das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) auf Basis des Sentiments der institutionellen Anleger eine Prognose zu ihren Konjunkturerwartungen bekannt. Der Tag endet am späten Abend u.a. mit dem Q1-Zahlenwerk von Electronic Arts und Coinbase Global.

Mittwoch

Der Mittwoch startet bereits in der Nacht mit der Veröffentlichung des Verbraucher- und Erzeugerpreisindexes Chinas, einem wichtigen Indikator für die Inflation als auch für Kauftrends. Am frühen Morgen stehen schon vor Handelsstart einige interessante Quartalszahlen an. Unter anderem K+S, Siemens Energy, Brenntag, SMA Solar, Thyssenkrupp, Eon, Tui, Leoni, und HeidelbergCement präsentieren ihr Zahlenwerk zum vergangenen Quartal. Zeitgleich erreichen uns aus Deutschland mit dem harmonisierten Verbraucherpreisindex relevante Konjunkturdaten. Gegen Nachmittag legt das US Department of Labor Statistics den Verbraucherindex ex. Nahrungsmittel und Energie offen, ein Maß für die Preisentwicklungen eines repräsentativen Warenkorbs von Dienstleistungen und Gütern. Darüber hinaus öffnet am späten Abend noch nachbörslich Walt Disney seine Bücher.

Donnerstag

Am frühen Donnerstagmorgen stehen unternehmensseitig eine Reihe von Quartalszahlen an. Vor dem Handelsstart des DAX© gewähren Merck, Allianz, RWE, Siemens, Varta, Grenke, Encavis, GFT Technologies, Bechtle und Sixt Einblicke in ihre Q1-Zahlen, ehe sich am Abend die Zahlen von Freenet anschließen.

Freitag

Zum Wochenende werden am Freitagmorgen die Zahlen des vergangenen Quartals von der Deutschen Telekom, Carl Zeiss Meditec und Vitesco Technologies vorgelegt.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?