The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.05.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.05.2022



ISIN Name

AT0000A19Y69 ERSTE GP BNK14-22FLR 1360

XS1227593933 EIB EUR. INV.BK 15/22 MTN

XS1758488941 KRED.F.WIED.18/22 MTN NK

DE000HLB2UG6 LB.HESS.THR.CARRARA05L/20

US06739GCR83 BARCLAYS BK 20/22

XS2168805955 EIB 20/22 MTN

CH0319415979 GRANDE DIXENCE 16-22

USG2176GAA97 CK HUTCH.C.S.(17) 17/UND.

