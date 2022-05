Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat eine schwache Handelswoche hinter sich. Der DAX startete zwar nach der Fed-Sitzung einen Erholungsversuch, rutschte dann aber ganz schnell wieder in die Verlustzone. Unter dem Strich gab der DAX auf Wochensicht rund drei Prozent ab. Marktidee: Vonovia Vonovia hat in der vergangenen Woche Quartalszahlen vorgelegt und einen deutlichen Umsatzanstieg verzeichnet. Der Konzern profitierte vor allem von der Übernahme der Deutsche Wohnen. Die Aktie rutschte am Freitag trotzdem auf ein Vier-Jahres-Tief. Der Kurs befindet sich damit in einem intakten Abwärtstrend. Aus technischer Sicht gibt es jetzt allerdings Hoffnung auf eine Erholungsbewegung. Im Fokus stehen jetzt zwei Marken auf der Oberseite.