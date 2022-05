(shareribs.com) Washington 09.05.2022 - Die Finanzinvestoren in den USA haben ihre Netto-Longs auf US-Rohstoffe zuletzt weiter reduziert. Bei Gold und Silber setzte sich der Rückgang fort. Zudem wurden die Shortpositionen auf Kupfer deutlich ausgeweitet. Wie die Energy Information Administration am Freitag mitteilte, haben die spekulativen Finanzinvestoren ihre Netto-Longpositionen auf zwölf in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...