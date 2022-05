9. Mai 2022 - Vancouver, B.C. - Starcore International Mines Ltd. (TSX: SAM) ("Starcore" oder das "Unternehmen") gibt die Produktionsergebnisse für das am 30. April 2022 endende 4. Geschäftsquartal in seiner Mine San Martin ("San Martin") in Queretaro, Mexiko, bekannt. "Die Produktion in diesem Quartal war höher als in vergangenen Quartalen, aber noch wichtiger ist, dass wir aufgrund der Konsolidierung der in diesem Jahr ausgeführten Explorationsarbeiten, die zu neuen hochgradigeren Reserven führten, eine stabilere Produktion erzielten", erläuterte Salvador Garcia, Chief Operating Officer des Unternehmens. "Dies hat unser Hauptziel einer profitablen Produktion von Unzen in allen Gebieten der Mine weiter gefestigt".

Das unerforschte Gebiet des Erzgangs San Martin, das in der Pressemeldung vom 17. Februar 2022 zu den Produktionsergebnissen im 3. Quartal erwähnt wurde, trug wesentlich zu den guten Ergebnissen in diesem Quartal bei. Die Vorbereitung und Erschließung dieses Erzgangs in diesem Quartal erlaubten uns, mit dem Abbau zu beginnen, und der Erzgehalt erwies sich besser als erwartet. Die Erschließungsarbeiten dauern an.

"Ein weiteres wichtiges Gebiet der Mine ist der Ostteil der Mine, in dem wir im letzten Jahr positive Bohrlöcher ausführten. Die Erschließung dieses Gebiets ist jetzt abgeschlossen, und wir beginnen mit Vorbereitung und Abbau in dem Erzgang", kommentierte Salvador Garcia weiter.

Produktion in San Martin Q4 2022 Q3 2022 Änderung Q/Q YTD 2022 YTD 2021 Änd. J/J Gemahlenes Erz (Tonnen) 55.378 56.712 -2 % 224.438 225.504 0 % Unzen Goldäquivalent 2.900 2.588 12 % 11.165 11.797 -5 % Goldgehalt (Gramm/Tonne) 1,65 1,46 13 % 1,58 1,63 -3 % Silbergehalt (Gramm/Tonne) 27,15 21,13 28 % 22,99 24,71 -7 % Goldausbeute (%) 88,64 88,07 1 % 88,22 88,39 0 % Silberausbeute (%) 52,26 45,83 14 % 51,37 56,09 -10 % Gold:Silber-Verhältnis 78,23 77,92 75,04 78,28

Salvador Garcia, B. Eng., ein Director und Chief Operating Officer des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige des Unternehmens für das Projekt gemäß NI 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung erstellt.

Über Starcore

Starcore International Mines konzentriert sich auf die Produktion von Edelmetallen mit Schwerpunkt und Erfahrung in Mexiko. Diese Produktionsaktiva werden durch Explorations- und Erschließungsprojekte in ganz Nordamerika ergänzt. Das Unternehmen ist führend im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung und setzt sich für wertorientierte Entscheidungen ein, die den Unternehmenswert langfristig steigern. Weitere Informationen finden Sie auf der anlegerfreundlichen Website: www.starcore.com.

