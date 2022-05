-Sika verkauft Spritzbetonmaschinen-Geschäft; keine Bedingungen -Telefonica kauft deutschen Cloud-Spezialisten BE-terna Acceleration Holding - Qatari Fund Won't Tender Lagardere Shares to Vivendi Offer -ADLER FÄLLT 17%: ANLEIHE-INVESTOREN STELLEN KREDIT IN FRAGE -BUNDESVERKEHRSMINISTER PLANT E-AUTO-FÖRDERPROGRAMM: HB -INFINEON ERHÖHT PROGNOSE FÜR 2022-Hochtief startet Jahr mit Gewinnsprung-Hypoport SE: Hervorragendes Umsatzwachstum und herausragendes Ergebnis im erstes Quartal 2022 -RHEINMETALL: PAPPERGER KAUFTE AM 6. MAI EU493.090 IN AKTIEN-Citadel erhöht Short-Position in Zalando auf 0,68% Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF ...

