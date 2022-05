Der DAX startet mit weiteren Verlusten in die neue Handelswoche und wird rund 30 Minuten vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent tiefer bei 13.580 Punkten berechnet. In der vergangenen Woche büßte der deutsche Leitindex rund drei Prozent an Wert ein. Zu den wenigen Gewinnern im Handel zählte RWE. Der Versorger wird in der laufenden Woche seine Geschäftszahlen melden und die Erwartungshaltung ist angesichts der stark gestiegenen Energiepreise hoch.Übergeordnet bleiben die Themen Ukrainekrieg, Inflation und ...

