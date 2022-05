Vorsicht! Inflation & Aktien...

Anzeige / Werbung Die Inflationssorgen treiben die Börsianer derzeit um HOHE Inflationsraten brachten IMMER Kaufchancen im Aktienmarkt. Wir wissen natürlich nie hundertprozentig, wann die Inflation ihr Peak erreicht hat. Aber anhand historischer Daten können wir es einigermaßen abschätzen. Wer hier nicht Perfektion erwartet und weiter, als 3 Tage voraus denkt und handelt, kann es besser machen, als die kopflose Masse. Märkte sind zu 80% nachfrage-getrieben. Inflation kommt i.d.R. dadurch zustande, dass die Nachfrage höher ist, als das Angebot/die Produktion. Insofern ist Inflation gesamtwirtschaftlich nicht pauschal etwas schlechtes. Sie ist vielmehr Ausdruck, dass konsumiert wird. Niedrige Inflation bringt in der Regel auch keine allzu spektakulären Marktbewegungen im Aktienmarkt. Statt einfach nachzuplappern, was allgemein erzählt wird, einfach hinschauen und die wahren Kausalitäten akzeptieren. Fazit: Wenn die Inflationsrate ihre Peaks erreicht eröffnen sich Kaufgelegenheiten für Aktien. Oft koinzidieren die hohen Inflationsdaten mit lokalen Tiefs in den westlichen Aktienindizes. Umgesetzt werden kann diese Trading-Chance mit Produkten von Morgan Stanley: https://zertifikate.morganstanley.com/ Enthaltene Werte: DE0008469008,US78378X1072,2455711

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )