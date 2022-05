Die Fed hebt die Zinsen an und löst damit Ängste am Markt aus. Die Notenbank hat die Zinssätze um 50 Basispunkte angehoben, was den Markterwartungen entsprach. Die Fed kündigt 2 ähnliche Zinserhöhungen an (Juni, Juli) - der Markt hatte zuvor mit 4 Zinserhöhungen um 50 Basispunkte gerechnet. Powell schließt zu diesem Zeitpunkt eine Anhebung um ...

