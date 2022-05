Der Dax dürfte tiefer in die neue Woche starten. Gegenwind kommt diesmal von schwachen asiatischen Börsen und von der Energie-Front. In einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung teilten die G7-Staaten mit, dass sie die von der EU geplanten Sanktionen gegen Russland im Energiesektor unterstützen. Man habe sich demnach darauf verständigt, schrittweise aus russischen Öl-Importen auszusteigen. Damit ...

