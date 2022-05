Die Fed hebt die Zinsen an und löst damit Ängste am Markt aus. Die Notenbank hat die Zinssätze um 50 Basispunkte angehoben, was den Markterwartungen entsprach. Die Fed kündigt 2 ähnliche Zinserhöhungen an (Juni, Juli) - der Markt hatte zuvor mit 4 Zinserhöhungen um 50 Basispunkte gerechnet. Powell schließt zu diesem Zeitpunkt eine Anhebung um 75 Basispunkte aus. Der Markt wird sich fragen, ob die Fed in der Lage sein wird, angesichts der Verlangsamung des US-Konsums und einer starken Verlangsamung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...