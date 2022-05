Mehr als sieben Prozent Inflation, so viel wie zuletzt in den 1970er Jahren. Ist der russische Krieg in der Ukraine schuld? Nicht nur, sagt Jörg Wiechmann, Geschäftsführer des Itzehoer Aktien Clubs (IAC). "Die Notenbanken verstecken sich aber gern dahinter." Das Problem liege tiefer. So habe Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman gesagt: "Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen." Wachse die Geldmenge stärker als die ihr gegenüber stehenden realen Güter, verliere das Geld früher oder später an Wert: Die Inflation ist da. ...

