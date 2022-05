Der Corona-Impfstoffhersteller BioNTech stellt an diesem Montag die Ergebnisse seines Geschäfts im ersten Quartal vor. Investoren und Öffentlichkeit sollen in einer Analystenkonferenz (14.00 Uhr) über neue Entwicklungen informiert werden. DER AKTIONÄR zeigt auf, was die Analysten von der Mainzer Biotech-Schmiede erwarten.Für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2022 rechnen die Analysten mit einem Umsatz von 4,01 Milliarden Euro, das EBITDA soll sich auf 3,35 Milliarden Euro belaufen. Unter ...

