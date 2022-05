Reihenweise mussten Festivals und Konzerte wegen Corona abgesagt werden. Doch nun gibt es einen Neustart. Eine wichtige Rolle spielt dabei CTS Eventim.In vier Wochen ist es so weit. Die großen Open-Air-Festivals "Rock am Ring" in der Eifel und "Rock im Park" in Nürnberg starten ihre mehrtägigen Live-Events. Mitte Juni folgt das "Hurricane Festival" in Scheeßel. Das Partyvolk ist nach zweijähriger Corona-Zwangspause ausgedürstet, es gibt nur noch wenige Tickets.

Den vollständigen Artikel lesen ...