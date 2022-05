Überlingen / Marbella (ots) -Die Klinik Buchinger Wilhelmi und die Ärztegesellschaft für Heilfasten & Ernährung e.V. (ÄGHE) laden zum 19. Internationalen Fastenkongress an den Bodensee ein. Erstmals ist auch die virtuelle Teilnahme per Stream möglich. Nachdem der Kongress die letzten zwei Jahren pandemiebedingt nicht stattfinden konnte, treffen sich nun wieder die weltweit führenden Heilfasten-Expert*innen um über die neuesten Erkenntnisse rund um das Fasten zu diskutieren. Auf der Agenda stehen spannende Vorträge international renommierter Wissenschaftler*innen sowie der Verleih des Maria-Buchinger-Foundation-Preises.Im Zuge des internationalen Fastenkongresses 2019 konferierten Experten aus der ganzen Welt über das Thema "Fasting: the Switch of Life". Bei dem diesjährigen Fastenkongress dreht sich alles rund um das Thema "Transformation through fasting". Mit diesem Fokus werden erste Ergebnisse einer MRI-Studie zum Langzeitfasten und ein Bericht über aktuelle Fastenstudien vorgestellt und diskutiert. Weitere Themen werden unter anderem die Auswirkungen des Fastens auf das menschliche Knochenmark-Fettgewebe sowie die Vorteile des Fastens auf oxidativen Stress sein.Neben der Keynote Speakerin Dr. Françoise Wilhelmi de Toledo, Leiterin der wissenschaftlichen Abteilung der Buchinger Wilhelmi-Kliniken, sprechen weitere Fastenkoryphäen wie Prof. Miriam Bredella, Associate Professor of Radiology, an der Harvard Medical School des Massachusetts General Hospital sowie Etienne Hanslian von der Charité in Berlin. Auch das neuste Mitglied der wissenschaftlichen Abteilung bei Buchinger Wilhelmi, Dr. Robin Mesnage, ist unter den Referent*innen.Das hybride Event findet in Präsenzteilnahme am 18. Juni 2022 von 9:00 bis 18:00 Uhr im Salem International College Campus Härlen in Überlingen statt. Die Plätze sind aufgrund der Coronapandemie limitiert und können bis zum 06. Juni über die Webseite von Buchinger Wilhelmi gebucht werden. Wer nicht vor Ort sein kann, kann das Event über eine Live-Übertragung mit der Möglichkeit, die Videos zu einem späteren Zeitpunkt anzusehen, verfolgen. Es ist möglich, zwischen Deutsch und Englisch als bevorzugte Vortragssprache zu wählen, da die Vorträge parallel übersetzt werden. Der Fastenkongress wird voraussichtlich mit sechs CME-Punkten zertifiziert. Für die kulinarischen Highlights sorgt Chefkoch Phillipp Troppenhagen.Unter dem folgenden Link können sich Interessierte für den 19. Internationalen Fastenkongress in Präsenzteilnahme in Überlingen am Bodensee oder zur Online-Teilnahme anmelden: https://express.converia.de/frontend/index.php'sub=852Pressekontakt:Buchinger Wilhelmi BodenseeWilhelm-Beck-Str. 2788662 ÜberlingenDeutschlandT +49 7551 807-0F +49 7551 807-889info@buchinger-wilhelmi.comOriginal-Content von: Klinik Buchinger Wilhelmi GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138562/5216568