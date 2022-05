Die Pinterest-Aktie (WKN: A2PGMG) für das Ziel, 1 Million Euro zu erreichen, in Erwägung ziehen? Ich bin mir sicher, einige Investoren neigen eher dazu, die Aktie zu meiden. Mit 200.000 Euro, so einer meiner US-Fool-Kollegen, soll diese Chance jedoch möglich sein. Natürlich hat der Fool gute Gründe. Und die wollen wir uns etwas näher ansehen. Trotzdem hieße das, dass man mit einem hohen Einsatz von 200.000 Euro (oder, im Original, US-Dollar) in die Pinterest-Aktie die Marke von einer Million erreichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...