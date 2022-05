Am deutschen Aktienmarkt bleibt die Lage zu Wochenbeginn angespannt. In einem international nervösen Börsen-Umfeld zeigte sich der Dax in den Anfangsminuten aber robuster als gedacht, nach schwächerem Start holte er sein Minus schnell auf. Zuletzt lag er knapp mit 0,01 Prozent im Plus bei 13 675,12 Punkten. Vorbörslich war noch ein Rutsch unter das April-Tief in Richtung des Niveaus von Anfang März befürchtet worden. Die Marke von 13 600 Punkten ...

