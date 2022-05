DJ MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Risiken überwiegen

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt streift die negative vorbörsliche Stimmung erst einmal etwas ab, der DAX notiert kurz nach der Eröffnung mit einem Minus von 0,2 Prozent auf 13.648 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 zeigt sich mit einem Minus von 0,5 Prozent ebenfalls wenig verändert. Trotzdem bleiben Marktteilnehmer vorsichtig: "Wir haben im Moment überall Risiken", sagt Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Die belastenden Themen sind weiter der Krieg in der Ukraine, die hohe globale Inflation und deswegen weltweit steigenden Zinsen sowie die Probleme in den Lieferketten. Verzögerungen im Hafen von Schanghai aufgrund von Covid-19-Sperrungen könnten die Containerfrachtpreise bis weit in das Jahr 2023 hinein weit über dem historischen Niveau halten, warnt Stefan Vogel, General Manager für Australien-Neuseeland-Research bei der Rabobank. "Die ohnehin angespannte Situation in der globalen Containerlogistik wird durch die massiven Verzögerungen im Hafen von Shanghai noch komplizierter."

Potenzielle Käufer von Aktien dürften sich in diesem Umfeld mit dem Einstieg zurückhalten. Es ist daher nicht auszuschließen, dass der DAX nochmals das Jahrestief bei 12.430 testet. Das gilt vor allem, wenn der DAX die Unterstützung um 13.570 Punkte brechen sollte.

Infineon trotz Ausblicks im Minus

Als "leicht positiv" wertet ein Händler in einer ersten Einschätzung, dass Infineon den Ausblick angehoben hat. "In dem Umfeld mit der Lieferkettenproblematik ist das ein gutes Signal". Mit Blick auf das zweite Quartal habe der Umsatz eine Punktlandung geliefert, die Ergebnisseite dagegen leicht positiv überrascht. Die Aktie tendiert trotzdem nur knapp behauptet. Citi rechnet mit einer im zweiten Quartal etwas schwächeren Gewinnmarge.

Auf der anderen Seite erholen sich Munich Re und Hannover Rück um bis zu 1,2 Prozent. Delivery Hero sind das Schlusslicht im DAX mit einem Minus von 3,0 Prozent. Deutsche Post verlieren zwar 5,7 Prozent, hierbei ist aber der Dividenenabschlag zu berücksichtigen, ohne den das Minus deutlich geringer ausfällt.

Als positiv für das Sentiment für Sixt (+0,1%) wird gewertet, dass der Autovermieter sein Geschäft in Kanada startet. "Damit baut das Unternehmen seinen globale Präsenz weiter aus", so ein Marktteilnehmer. Wie Sixt-Co-CEO Alexander Sixt der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagte, wird im Mai in Vancouver und in Toronto gestartet. Weitere vier kanadische Flughäfen sollen folgen. In den kommenden drei bis vier Jahren werde ein Marktanteil von 5 Prozent angestrebt.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.612,39 -0,5% -16,78 -16,0% Stoxx-50 3.560,65 -0,4% -13,76 -6,8% DAX 13.647,57 -0,2% -26,72 -14,1% MDAX 28.541,57 -0,8% -223,98 -18,7% TecDAX 2.986,03 -0,5% -13,99 -23,8% SDAX 13.218,39 -0,7% -92,75 -19,5% FTSE 7.366,83 -0,3% -21,11 +0,0% CAC 6.231,10 -0,4% -27,26 -12,9% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 1,16 +0,03 +1,34 US-Zehnjahresrendite 3,17 +0,03 +1,66 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,73 +2,5 2,71 200,3 5 Jahre 3,10 +1,6 3,08 184,0 7 Jahre 3,18 +3,4 3,15 174,3 10 Jahre 3,17 +2,8 3,14 165,6 30 Jahre 3,27 +4,4 3,23 137,2 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:38 Fr,17:02 % YTD EUR/USD 1,0520 -0,2% 1,0508 1,0585 -7,5% EUR/JPY 138,02 +0,3% 137,78 137,98 +5,5% EUR/CHF 1,0453 +0,4% 1,0441 1,0425 +0,8% EUR/GBP 0,8564 +0,3% 0,8561 0,8566 +1,9% USD/JPY 131,20 +0,4% 131,09 130,35 +14,0% GBP/USD 1,2279 -0,5% 1,2274 1,2354 -9,3% USD/CNH (Offshore) 6,7639 +0,8% 6,7583 6,7023 +6,4% Bitcoin BTC/USD 33.555,45 -2,6% 33.478,55 36.151,82 -27,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 108,09 109,77 -1,5% -1,68 +47,3% Brent/ICE 111,32 112,39 -1,0% -1,07 +46,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.868,08 1.884,05 -0,8% -15,97 +2,1% Silber (Spot) 22,13 22,36 -1,1% -0,24 -5,1% Platin (Spot) 956,45 969,00 -1,3% -12,55 -1,5% Kupfer-Future 4,18 4,26 -1,9% -0,08 -6,1%

