Der Ölpreis steht am Scheideweg, hin und her gezogen von positiven und negativen Faktoren. Am Freitagabend sah man das amerikanische WTI-Öl noch bei 109 Dollar, heute früh sind es 108,62 Dollar. Mit 111,80 Dollar notiert der europäische Brent-Ölpreis aktuell exakt dort, wo er Freitagabend notierte. Im Chart sehen wir den Kursverlauf der letzten zehn Tage. ...

