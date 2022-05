Lauterbach (ots) -Wie Trüffel-Baumpatenschaften genau funktionieren, erfahren Interessierte beim Treffen der Trüffel-Baumpaten am Sonntag, den 5. Juni 2022 in Lauterbach. Interessierte sind zu zwei Fachvorträgen "Die Königin der Unterwelt" und "Wissenswertes zum Trüffelanbau" mit Plantagenbesuch bei Kaffee und Kuchen eingeladen.Wer abends mit den Paten an einem Trüffeldinner (kostenpflichtig) teilnehmen will, muss sich wegen der begrenzten Teilnehmerzahl verbindlich vormerken lassen. Infos zu den Tagungsorten, Tagungsablauf und Trüffelmenü werden nach der Anmeldung unter E-Mail info@monsavis.com bekannt gegeben.Die Veranstaltung liegt unter der Obhut der MONSAVIS Verwaltungsgesellschaft mbH - 36341 Lauterbach/ Hessen. Anmeldeschluss ist er 26. Mai 2022.Pressekontakt:Dietrich Hartmut KochTelefon: 06638 918714E-Mail: info@monsavis.comOriginal-Content von: MONSAVIS Verwaltungsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162916/5216701